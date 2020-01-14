В Венеции пересохли каналы: фото, видео

Только недавно Венеция страдала в результате наивысшего прилива более чем за 50 лет, в результате непогоды погибли 2 человека. Теперь знаменитые городские каналы почти полностью высохли.

Эксперты утверждают, что все приливы исключительно низкого уровня, пишет ВВС.

Как было раньше: Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду

Заметим, что два месяца назад более 70% итальянского города было под водой.



В Венеции пересохли каналы/ Фото с твиттера angelinalive72



Только недавно Венецию затопило/Фото с твиттера angelinalive72

Теперь знаменитые венецианские гондолы и лодки осели на дне каналов.



Все из-за приливов исключительно низкого уровня / фото с твиттер angelinalive72



Уровень воды в Венеции значительно упал/ Фото с твиттера angelinalive72

Напомним, что Венеция основана на 118 небольших островах. Их соединяют каналы и более 400 мостов.

В Венеции пересохли каналы: видео

Just weeks after serious flooding caused widespread damage, the famous canals of Venice have been left almost completely dry due to exceptionally low tides.



Read more on this story here: https://t.co/8yX0mM3TCl pic.twitter.com/N3zDsUUJpJ — Sky News (@SkyNews) 12 января 2020 г.

Что известно о самых масштабных наводнениях Венеции:

Масштабное наводнение накрыло Венецию 4 ноября 1966 года . Тогда гигантские волны обрушились на площадь Сан-Марко, сметая все на своем пути. Уровень воды в городе поднялся до отметки в рекордные 194 сантиметра.

. Тогда гигантские волны обрушились на площадь Сан-Марко, сметая все на своем пути. Уровень воды в городе поднялся до отметки в рекордные 194 сантиметра. Из-за стихии тысячи венецианцев остались без крыши над головой, люди массово выезжали из города. Также были разрушены дома, предприятия, магазины, мастерские и даже мосты. Убытки от наводнения оценили на сумму более чем шесть миллионов долларов.

В декабре 1979 года Венецию вновь накрыло разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 160 сантиметров.

Венецию вновь накрыло разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 160 сантиметров. Третье по мощности наводнение обрушилось на Венецию 1 декабря 2008 года . Тогда вода в венецианской лагуне поднялась на 1,56 метра.

. Тогда вода в венецианской лагуне поднялась на 1,56 метра. Серьезное наводнение накрыло Венецию в 2018 году . Тогда уровень воды в городе снова поднялся на 1,56 метра, было затоплено 75% улиц и площадей.

. Тогда уровень воды в городе снова поднялся на 1,56 метра, было затоплено 75% улиц и площадей. 12 ноября 2019 года уровень воды в Венеции достиг рекордной отметки – 187 сантиметров.



Наводнение в Венеции в 1966 году