В Венеции пересохли каналы: фото, видео
Только недавно Венеция страдала в результате наивысшего прилива более чем за 50 лет, в результате непогоды погибли 2 человека. Теперь знаменитые городские каналы почти полностью высохли.
Эксперты утверждают, что все приливы исключительно низкого уровня, пишет ВВС.
Как было раньше: Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
Заметим, что два месяца назад более 70% итальянского города было под водой.
В Венеции пересохли каналы/ Фото с твиттера angelinalive72
Только недавно Венецию затопило/Фото с твиттера angelinalive72
Теперь знаменитые венецианские гондолы и лодки осели на дне каналов.
Все из-за приливов исключительно низкого уровня / фото с твиттер angelinalive72
Уровень воды в Венеции значительно упал/ Фото с твиттера angelinalive72
Напомним, что Венеция основана на 118 небольших островах. Их соединяют каналы и более 400 мостов.
В Венеции пересохли каналы: видео
Что известно о самых масштабных наводнениях Венеции:
- Масштабное наводнение накрыло Венецию 4 ноября 1966 года. Тогда гигантские волны обрушились на площадь Сан-Марко, сметая все на своем пути. Уровень воды в городе поднялся до отметки в рекордные 194 сантиметра.
- Из-за стихии тысячи венецианцев остались без крыши над головой, люди массово выезжали из города. Также были разрушены дома, предприятия, магазины, мастерские и даже мосты. Убытки от наводнения оценили на сумму более чем шесть миллионов долларов.
- В декабре 1979 года Венецию вновь накрыло разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 160 сантиметров.
- Третье по мощности наводнение обрушилось на Венецию 1 декабря 2008 года. Тогда вода в венецианской лагуне поднялась на 1,56 метра.
- Серьезное наводнение накрыло Венецию в 2018 году. Тогда уровень воды в городе снова поднялся на 1,56 метра, было затоплено 75% улиц и площадей.
- 12 ноября 2019 года уровень воды в Венеции достиг рекордной отметки – 187 сантиметров.
Наводнение в Венеции в 1966 году