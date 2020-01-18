Аномальная погода в Украине: причины и последствия самой теплой зимы десятилетия

Теплую зиму 2019-2020 годов уже называют аномальной. Хотя прошла лишь половина. Высокая температура сопровождается отсутствием осадков. С чем связаны эти процессы, и какие последствия этого, – в материале 24 канала.

Самая теплая зима за десятилетие

Синоптики отмечают: прошла лишь половина зимы. Поэтому говорить о ее аномальности рано. Впрочем, замечает ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, в данный период можно говорить об аномальности.

Половина зимы прошла, и мы имеем температурный фон выше средних многолетних значений на 2-8 градусов. В определенной степени мы подтверждаем то, что существует глобальное потепление. С другой стороны, воздух поступает с Атлантики. Теплый и влажный. Поэтому держится такая погода,

– отмечает Наталья Голеня.

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По ее словам, такие процессы прогнозируются до конца января. Хотя на следующей неделе немного похолодает. Ночью будет минус 1-6. Днем около нуля. Возможно, минус – 1-3 градуса. Но, подчеркивает специалист, это высокая температура для января. До этого, тепло зимой было в 2007 году. Но тогда были колебания от плюс 5-10 до минус 5-15. В этом году такого нет.



Так изображают в соцсетях нынешнюю зиму / Фото Facebook

Синоптик Наталья Диденко добавляет: об аномальной зиме поговорим в марте. Хотя декабрь был с превышенной температурой. Но на Крещение ожидается снижение температуры.

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"Мы ждем на Крещение похолодания. Атмосфера оказалась мудрой, и действительно 19 января ожидаются незначительные морозы",

– говорит Наталья Диденко.

Агрометеоролог Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отмечает: теплые зимы случаются все чаще. С другой стороны, большие накопления положительных температур в первой половине зимы чаще завершаются вторжением холода во второй. Поэтому рано делать выводы.

Почему так мало осадков?

Наталья Голеня подчеркивает, отсутствие осадков – также аномальная ситуация. Больше, чем пол года, в Украине наблюдается недобор. По ее словам, к Украине, которая находится на юго-востоке Европы влага не доходит. Остается на западе и севере Европы.

Мало осадков – не закономерность. Не исключено, что позже их выпадет много. Рассчитываем, что в феврале-марте осадков будет больше. Раньше, если три-пять месяцев был дефицит, то затем в течение одного-двух это компенсировалось,

– рассказывает синоптик.



Коммунальные службы точно сэкономили на уборке снега / Фото 24 канала

Татьяна Адаменко отмечает: такого явления давно не было. Все процессы, происходящие в интенсивные изменения климата, извращенные. Несмотря на то, что до конца января осадков практически не ожидается.

2019 год был одним из самых сухих за весь период метеорологических наблюдений. Где-то за пятьдесят лет. Последние хорошие осадки в Украине были еще в первой половине июля 2019 года,

– говорит Адаменко.

Как теплую зиму воспринимают украинцы и повлияет ли это на урожай?

Наталья Диденко замечает: аграрии сетуют, что очень мало влаги. Максимум – туманы в ближайшее время. А строителям, ремонтным работам теплая погода способствует.

Большинство людей ужасно довольны такой зимой. Не скользко, нет грязи под ногами. Особенно в городах. Хотя, когда наблюдается аномалия, человек находится в тревоге. На физическое здоровье не должно сильно влиять. Возможно, вирусными заболеваниями. Мы зависим не от того, сухо или мокро. А от солнца. Сейчас количество солнца больше, и люди набираются оптимизма,

– рассказывает Диденко.

Татьяна Адаменко отмечает: есть плюсы и минусы в такой погоде.

В Украине условно пятый месяц осени. Осенью посев происходил в сухую почву, а это неблагоприятные условия. Поэтому продление осени благоприятно для дальнейшего состояния посевов. Они немного подросли, укоренились,

– отмечает Татьяна Адаменко.

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В то же время дальнейшее отсутствие осадков, а тем более – снега, по словам Адаменко, вызывает беспокойство. Идет быстрое подсыхание почвы, что может привести к выпадению растений.

Гибели или какой-то катастрофы для растений не будет. Но их состояние ухудшится из-за зимней засухи на фоне положительных температур. Если пройдут осадки в марте, хорошо. А в феврале – еще лучше. Нам нужен снег или дождь. Потому что кроме этого, реки и озера страдают от маловодья,

– подчеркивает Адаменко.

Для плодово-ягодных культур, замечает синоптик, высокие температуры – провокация. Идет позеленение, даже цветение. Такие явления бывают часто. Негативного влияния не имеют.



Для урожая теплая зима в плюс и минус / Фото 24 канала

Синоптики отмечают: нынешняя теплая зима не означает, что следующая будет такой же. О тенденции можно говорить, лишь при условии, что в 2020-2021 будут тоже высокие температуры.