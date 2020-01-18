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      Аномальная погода в Украине: причины и последствия самой теплой зимы десятилетия

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      Каковы последствия для Украины из-за аномально теплой зимы? / 24 канал

      Теплую зиму 2019-2020 годов уже называют аномальной. Хотя прошла лишь половина. Высокая температура сопровождается отсутствием осадков. С чем связаны эти процессы, и какие последствия этого, – в материале 24 канала.

      Самая теплая зима за десятилетие

      Синоптики отмечают: прошла лишь половина зимы. Поэтому говорить о ее аномальности рано. Впрочем, замечает ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, в данный период можно говорить об аномальности.

      Половина зимы прошла, и мы имеем температурный фон выше средних многолетних значений на 2-8 градусов. В определенной степени мы подтверждаем то, что существует глобальное потепление. С другой стороны, воздух поступает с Атлантики. Теплый и влажный. Поэтому держится такая погода,
      – отмечает Наталья Голеня.

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      По ее словам, такие процессы прогнозируются до конца января. Хотя на следующей неделе немного похолодает. Ночью будет минус 1-6. Днем около нуля. Возможно, минус – 1-3 градуса. Но, подчеркивает специалист, это высокая температура для января. До этого, тепло зимой было в 2007 году. Но тогда были колебания от плюс 5-10 до минус 5-15. В этом году такого нет.


      Так изображают в соцсетях нынешнюю зиму / Фото Facebook

      Синоптик Наталья Диденко добавляет: об аномальной зиме поговорим в марте. Хотя декабрь был с превышенной температурой. Но на Крещение ожидается снижение температуры.

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      "Мы ждем на Крещение похолодания. Атмосфера оказалась мудрой, и действительно 19 января ожидаются незначительные морозы",
      – говорит Наталья Диденко.

      Агрометеоролог Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отмечает: теплые зимы случаются все чаще. С другой стороны, большие накопления положительных температур в первой половине зимы чаще завершаются вторжением холода во второй. Поэтому рано делать выводы.

      Почему так мало осадков?

      Наталья Голеня подчеркивает, отсутствие осадков – также аномальная ситуация. Больше, чем пол года, в Украине наблюдается недобор. По ее словам, к Украине, которая находится на юго-востоке Европы влага не доходит. Остается на западе и севере Европы.

      Мало осадков – не закономерность. Не исключено, что позже их выпадет много. Рассчитываем, что в феврале-марте осадков будет больше. Раньше, если три-пять месяцев был дефицит, то затем в течение одного-двух это компенсировалось,
      – рассказывает синоптик.

      зима
      Коммунальные службы точно сэкономили на уборке снега / Фото 24 канала

      Татьяна Адаменко отмечает: такого явления давно не было. Все процессы, происходящие в интенсивные изменения климата, извращенные. Несмотря на то, что до конца января осадков практически не ожидается.

      2019 год был одним из самых сухих за весь период метеорологических наблюдений. Где-то за пятьдесят лет. Последние хорошие осадки в Украине были еще в первой половине июля 2019 года,
      – говорит Адаменко.

      Как теплую зиму воспринимают украинцы и повлияет ли это на урожай?

      Наталья Диденко замечает: аграрии сетуют, что очень мало влаги. Максимум – туманы в ближайшее время. А строителям, ремонтным работам теплая погода способствует.

      Большинство людей ужасно довольны такой зимой. Не скользко, нет грязи под ногами. Особенно в городах. Хотя, когда наблюдается аномалия, человек находится в тревоге. На физическое здоровье не должно сильно влиять. Возможно, вирусными заболеваниями. Мы зависим не от того, сухо или мокро. А от солнца. Сейчас количество солнца больше, и люди набираются оптимизма,
      – рассказывает Диденко.

      Татьяна Адаменко отмечает: есть плюсы и минусы в такой погоде.

      В Украине условно пятый месяц осени. Осенью посев происходил в сухую почву, а это неблагоприятные условия. Поэтому продление осени благоприятно для дальнейшего состояния посевов. Они немного подросли, укоренились,
      – отмечает Татьяна Адаменко.

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      В то же время дальнейшее отсутствие осадков, а тем более – снега, по словам Адаменко, вызывает беспокойство. Идет быстрое подсыхание почвы, что может привести к выпадению растений.

      Гибели или какой-то катастрофы для растений не будет. Но их состояние ухудшится из-за зимней засухи на фоне положительных температур. Если пройдут осадки в марте, хорошо. А в феврале – еще лучше. Нам нужен снег или дождь. Потому что кроме этого, реки и озера страдают от маловодья,
      – подчеркивает Адаменко.

      Для плодово-ягодных культур, замечает синоптик, высокие температуры – провокация. Идет позеленение, даже цветение. Такие явления бывают часто. Негативного влияния не имеют.

      поле
      Для урожая теплая зима в плюс и минус / Фото 24 канала

      Синоптики отмечают: нынешняя теплая зима не означает, что следующая будет такой же. О тенденции можно говорить, лишь при условии, что в 2020-2021 будут тоже высокие температуры.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Погода
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