18:40
17 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-9°C
-2°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вєсті Кремля
22:50, 16 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

До конца года в Украине создадут "Украинский институт"

15:05, сегодня 139 Читати новину українською

В Украине с опозданием на более чем четверть века объявили о создании института, который представит нашу страну в мире.

Структура под названием "Украинский институт" должна заработать во второй половине этого года. Пока объявили конкурс на должность директора института. Портрет руководителя в МИД описали так: он должен быть профессиональным менеджером.

Читайте также: Климкин рассказал о роли "российских ушей" в провоцировании антивенгерских настроений на Закарпатье

В этом году на создание института в Украине направили 20 миллионов гривен. Уже позже его представительства должны появиться во многих странах мира.

"Но в первую очередь, хотелось бы видеть их в Варшаве, Риме и Париже", – отметил Павел Климкин.

Это должно быть по определению независимое учреждение, ни МИД, ни какие-то другие государственные структуры не будут осуществлять давление на проектную деятельность института. У нас не будет никакого большинства, ни в наблюдательном совете, ни в праве назначать менеджмент, это будет делаться конкурсной комиссией и наблюдательным советом,
– подчеркнул Климкин.

Теги: Новости Украины МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
101 год Центральной Раде: первая независимость Украины
сегодня, 18:00 101 год Центральной Раде: первая независимость Украины
Настя Сукач 39
Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти
сегодня, 16:04 Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти
Альфред Кох 1398
Новое путинское мышление – гонка вооружений,
сегодня, 14:10 Новое путинское мышление – гонка вооружений, "собирание" СССР и начало холодной войны, – эксперт
461
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сегодня, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 5612
Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
сегодня, 11:27 Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
139241
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук