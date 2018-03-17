До конца года в Украине создадут "Украинский институт"

В Украине с опозданием на более чем четверть века объявили о создании института, который представит нашу страну в мире.

Структура под названием "Украинский институт" должна заработать во второй половине этого года. Пока объявили конкурс на должность директора института. Портрет руководителя в МИД описали так: он должен быть профессиональным менеджером.

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В этом году на создание института в Украине направили 20 миллионов гривен. Уже позже его представительства должны появиться во многих странах мира.

"Но в первую очередь, хотелось бы видеть их в Варшаве, Риме и Париже", – отметил Павел Климкин.

Это должно быть по определению независимое учреждение, ни МИД, ни какие-то другие государственные структуры не будут осуществлять давление на проектную деятельность института. У нас не будет никакого большинства, ни в наблюдательном совете, ни в праве назначать менеджмент, это будет делаться конкурсной комиссией и наблюдательным советом,

– подчеркнул Климкин.