Климкин рассказал о "российских ушах" в провоцировании антивенгерских настроений на Закарпатье
За провокациями на Закарпатье, направленными на ухудшение отношений с Венгрией, стоят россияне.
Такое мнение в своем Twitter-аккаунте выразил министр иностранных дел Павел Климкин.
Он поблагодарил за работу полицейских. Вероятно, речь идет о раскрытии нападения на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.
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"Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях", – написал министр.
Также Климкин предположил, что попытки дестабилизации на этом не закончатся.
Напомним, утром 4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение здания, в котором располагается Венгерское культурное общество. Впоследствии глава Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что это совершили двое поляков – 21-летний Адриан Марглевски и 25-летний и Томаш Рафал Шимковьяк.
Но в ночь на 27 февраля состоялась повторная попытка сжечь здание, в котором располагается Венгерское культурное общество. Сайт "24" также публиковал видео этой атаки.