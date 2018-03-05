Климкин рассказал о "российских ушах" в провоцировании антивенгерских настроений на Закарпатье

За провокациями на Закарпатье, направленными на ухудшение отношений с Венгрией, стоят россияне.

Такое мнение в своем Twitter-аккаунте выразил министр иностранных дел Павел Климкин.

Он поблагодарил за работу полицейских. Вероятно, речь идет о раскрытии нападения на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

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"Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях", – написал министр.

Также Климкин предположил, что попытки дестабилизации на этом не закончатся.

Дякую поліції за активу роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, «привіт» всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 березня 2018 р.

Напомним, утром 4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение здания, в котором располагается Венгерское культурное общество. Впоследствии глава Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что это совершили двое поляков – 21-летний Адриан Марглевски и 25-летний и Томаш Рафал Шимковьяк.



Но в ночь на 27 февраля состоялась повторная попытка сжечь здание, в котором располагается Венгерское культурное общество. Сайт "24" также публиковал видео этой атаки.