Клімкін розповів про роль "російських вух" в провокуванні антиугорських настроїв на Закарпатті

За провокаціями на Закарпатті, спрямованими на погіршення відносин з Угорщиною, стоять росіяни.

Таку думку у своєму Twitter-акаунті висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він подякував за роботу поліцейським. Вірогідно, йдеться про розкриття нападів на Товариство угорської культури Закарпаття в Ужгороді.

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"Всюди стирчать російські вуха, "привіт" всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях", – написав міністр.

Також Клімкін припустив, що спроби дестабілізації на цьому не закінчаться.

Дякую поліції за активу роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, «привіт» всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 березня 2018 р.

Нагадаємо, уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Згодом очільник Закарпаття Геннадій Москаль заявив, що це здійснили двоє поляків – 21-річний Адріан Марглевскі та 25-літній та Томаш Рафал Шімков’як.



Та в ніч на 27 лютого відбулась повторна спроба спалити будівлю, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Сайт "24" також публікував відео цієї атаки.