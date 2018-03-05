Клімкін розповів про роль "російських вух" в провокуванні антиугорських настроїв на Закарпатті
За провокаціями на Закарпатті, спрямованими на погіршення відносин з Угорщиною, стоять росіяни.
Таку думку у своєму Twitter-акаунті висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Він подякував за роботу поліцейським. Вірогідно, йдеться про розкриття нападів на Товариство угорської культури Закарпаття в Ужгороді.
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"Всюди стирчать російські вуха, "привіт" всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях", – написав міністр.
Також Клімкін припустив, що спроби дестабілізації на цьому не закінчаться.
Нагадаємо, уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Згодом очільник Закарпаття Геннадій Москаль заявив, що це здійснили двоє поляків – 21-річний Адріан Марглевскі та 25-літній та Томаш Рафал Шімков’як.
Та в ніч на 27 лютого відбулась повторна спроба спалити будівлю, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Сайт "24" також публікував відео цієї атаки.