До кінця року в Україні створять "Український інститут"

В Україні із запізненням на понад чверть століття оголосили про створення інститут, який презентуватиме нашу державу у світі.

Структура під назвою "Український інститут" має запрацювати у другій половині цього року. Поки що оголосили конкурс на посаду директора інституту. Портрет керівника у МЗС описали так: він має бути професійним менеджером.

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Цьогоріч на створення інституту в Україні спрямували 20 мільйонів гривень. Вже згодом його представництва мають з'явитися у багатьох державах світу.

"Та в першу чергу, хотілося б бачити їх у Варшаві, Римі та Парижі", – зауважив Павло Клімкін.

Це має бути за визначенням незалежна установа, ні МЗС, ні жодні інші державні структури не будуть здійснювати жоден тиск на проектну діяльність інституту. У нас не буде ніякої більшості, ані у наглядовій раді, ані у праві призначати менеджмент, це буде робитися конкурсною комісією і наглядовою радою,

– підкреслив Клімкін.