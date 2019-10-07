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      До конца следующей недели ЕС примет решение по соглашению о Brexit, – Макрон

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      ЕС примет решение о Brexit уже на следующей неделе
      ЕС примет решение о Brexit уже на следующей неделе / Тimesnow

      Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС до конца следующей недели определится, возможно ли договориться с Великобританией относительно соглашения по Brexit.

      Об этом Макрон рассказал в воскресенье в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает "Интерфакс".

      Интересно: Вслед за Трампом: премьеру Великобритании Джонсону могут объявить импичмент

      Макрон дал понять, что переговоры в ближайшие дни должны быстро продвинуться, с участием координатора ЕС Мишеля Барнье, чтобы до конца следующей недели дать заключение по поводу того, возможно ли заключить соглашение при соблюдении уважения к принципам ЕС.

      Во время телефонного разговора Джонсон "представил новейшие предложения" по поводу Brexit.

      Отмечается, что ранее британские власти дали понять о готовности смягчить некоторые аспекты своего плана соглашения по Brexit. В то же время Лондон призвал Брюссель проявить гибкость.

      Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон должен договориться о соглашении с ЕС до 19 октября. В противном случае он должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку.

      На прошлой неделе Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем в рамках Brexit, которые Великобритания направила в ЕС. Эти предложения должны прийти на смену предыдущему плану согласованному с ЕС бывшим британским премьером Терезой Мэй.

      Больше о политике нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона читайте здесь.

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Борис Джонсон Великобритания Эммануэль Макрон Евросоюз Brexit Новости политики
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