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      До кінця наступного тижня ЄС прийме рішення щодо угоди про Brexit, – Макрон

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      ЄС прийме рішення щодо Brexit вже наступного тижня
      ЄС прийме рішення щодо Brexit вже наступного тижня / Тimesnow

      Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що ЄС до кінця наступного тижня визначиться, чи можливо домовитися з Великою Британією щодо угоди по Brexit.

      Про це Макрон розповів у неділю в телефонній розмові з британським прем'єром Борисом Джонсоном, повідомляє "Интерфакс".

      Цікаво: Услід за Трампом: прем’єру Великої Британії Джонсону можуть оголосити імпічмент

      Макрон дав зрозуміти, що переговори у найближчі дні повинні швидко просунутися, за участю координатора ЄС Мішеля Барньє, щоб до кінця наступного тижня дати висновок з приводу того, чи можливо укласти угоду при дотриманні поваги до принципів ЄС.

      Під час телефонної розмови Джонсон "представив найновіші пропозиції" з приводу Brexit.

      Зазначається, що раніше британська влада дала зрозуміти про готовність пом'якшити деякі аспекти свого плану угоди щодо Brexit. Водночас Лондон закликав Брюссель проявити гнучкість.

      Вихід Великої Британії з ЄС запланований на 31 жовтня 2019 року. Британський парламент прийняв закон, згідно з яким прем'єр-міністр країни Борис Джонсон повинен домовитися про угоду з ЄС до 19 жовтня. В іншому випадку він повинен буде попросити у Брюсселя тримісячну відстрочку.

      Минулого тижня Борис Джонсон опублікував свої пропозиції щодо вирішення пов'язаних з Ірландією проблем в рамках Brexit, які Велика Британія направила в ЄС. Ці пропозиції повинні прийти на зміну попереднього плану погодженого з ЄС колишньою британською прем'єркою Терезою Мей.

      Більше про політику нового прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона читайте тут.

       

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      6 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Brexit Євросоюз Еммануель Макрон Велика Британія Борис Джонсон
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