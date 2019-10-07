До кінця наступного тижня ЄС прийме рішення щодо угоди про Brexit, – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що ЄС до кінця наступного тижня визначиться, чи можливо домовитися з Великою Британією щодо угоди по Brexit.
Про це Макрон розповів у неділю в телефонній розмові з британським прем'єром Борисом Джонсоном, повідомляє "Интерфакс".
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Макрон дав зрозуміти, що переговори у найближчі дні повинні швидко просунутися, за участю координатора ЄС Мішеля Барньє, щоб до кінця наступного тижня дати висновок з приводу того, чи можливо укласти угоду при дотриманні поваги до принципів ЄС.
Під час телефонної розмови Джонсон "представив найновіші пропозиції" з приводу Brexit.
Зазначається, що раніше британська влада дала зрозуміти про готовність пом'якшити деякі аспекти свого плану угоди щодо Brexit. Водночас Лондон закликав Брюссель проявити гнучкість.
Вихід Великої Британії з ЄС запланований на 31 жовтня 2019 року. Британський парламент прийняв закон, згідно з яким прем'єр-міністр країни Борис Джонсон повинен домовитися про угоду з ЄС до 19 жовтня. В іншому випадку він повинен буде попросити у Брюсселя тримісячну відстрочку.
Минулого тижня Борис Джонсон опублікував свої пропозиції щодо вирішення пов'язаних з Ірландією проблем в рамках Brexit, які Велика Британія направила в ЄС. Ці пропозиції повинні прийти на зміну попереднього плану погодженого з ЄС колишньою британською прем'єркою Терезою Мей.
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