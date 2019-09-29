Услід за Трампом: прем’єру Великої Британії Джонсону можуть оголосити імпічмент

Окрім того, що люди знаходять візуальну схожість між цими двома політиками, схожою може стати і їх доля. У США вже оголосили процедуру імпічменту президенту Дональду Трампу. А ось перед прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном така перспектива лише відкривається.

Так, опозиційні партії країни розглядають можливість запуску процедури імпічменту щодо Джонсона через його рішення припинити повноваження парламенту Великої Британії. До речі його Верховний суд країни визнав незаконним, інформує The Sunday Times.

Пропозиція про імпічмент висунула лівоцентристська валлійська партія "Плайд Камрі". Ініціативу можуть бути представити Палаті громад наступного тижня.

Основне: Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати

Якщо нижня палата парламенту проголосує за її прийняття, то щодо Джонсона можуть почати судовий розгляд.

Що відбувається у Великій Британії?

26 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попросив королеву Єлизавету II призупинити поточну сесію парламенту на п’ять тижнів – до 14 жовтня. Королева пропозицію схвалила. Опоненти прем’єра це розцінювали як намагання перешкодити парламентарям брати участь в обговоренні Brexit.

10 вересня парламент Великої Британії призупинив роботу. Наступного дня Вищий цивільний суд Шотландії визнав це рішення Джонсона незаконним.

До призупинення роботи, обидві палати парламенту Великої Британії прийняли закон, що забороняє вихід Британії з ЄС без угоди і зобов’язує уряд знову перенести Brexit. Тоді Джонсон закликав депутатів проголосувати за проведення дострокових парламентських виборів 15 жовтня та заявив, що краще "помре в канаві", ніж ще раз перенесе Brexit.

Імпічмент Трампу – все, що ми знаємо станом на зараз

Тепер же парламентарі вимагають від Джонсона подати у відставку.

Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський Союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.