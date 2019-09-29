Вслед за Трампом: премьеру Великобритании Джонсону могут объявить импичмент

Кроме того, что люди находят визуальную схожесть между этими двумя политиками, похожей может стать и их судьба. В США уже объявили процедуру импичмента президенту Дональду Трампу. А вот перед премьером Великобритании Борисом Джонсоном такая перспектива только открывается.

Так, оппозиционные партии страны рассматривают возможность запуска процедуры импичмента Джонсону за его решение прекратить полномочия парламента Великобритании. Кстати, его Верховный суд страны признал незаконным, сообщает The Sunday Times.

Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия "Плайд Камри". Инициативу могут представить Палате общин на следующей неделе.

Основное: Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать

Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, то в отношении Джонсона могут начать судебное разбирательство.

Что происходит в Великобритании?

26 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить текущую сессию парламента на пять недель – до 14 октября. Королева предложение одобрила. Оппоненты премьера это расценивали как попытку помешать парламентариям участвовать в обсуждении Brexit.

10 сентября парламент Великобритании приостановил работу. На следующий день Высший гражданский суд Шотландии признал это решение Джонсона незаконным.

До приостановки работы обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство снова перенести Brexit. Тогда Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября и заявил, что лучше "умрет в канаве", чем еще раз перенесет Brexit.

Импичмент Трампу – все, что мы знаем по состоянию на сейчас

Теперь же парламентарии требуют от Джонсона подать в отставку.

Что известно о Brexit?

Великобритания должна была покинуть Европейский Союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября.