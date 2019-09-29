19:47
29 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БАБИЙ ЯР ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      БАБИЙ ЯР ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Вслед за Трампом: премьеру Великобритании Джонсону могут объявить импичмент

      35 Читати новину українською
      Борис Джонсон
      Борис Джонсон / Zuma press

      Кроме того, что люди находят визуальную схожесть между этими двумя политиками, похожей может стать и их судьба. В США уже объявили процедуру импичмента президенту Дональду Трампу. А вот перед премьером Великобритании Борисом Джонсоном такая перспектива только открывается.

      Так, оппозиционные партии страны рассматривают возможность запуска процедуры импичмента Джонсону за его решение прекратить полномочия парламента Великобритании. Кстати, его Верховный суд страны признал незаконным, сообщает The Sunday Times.

      Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия "Плайд Камри". Инициативу могут представить Палате общин на следующей неделе.

      Основное: Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать

      Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, то в отношении Джонсона могут начать судебное разбирательство.

      Что происходит в Великобритании?

      26 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить текущую сессию парламента на пять недель – до 14 октября. Королева предложение одобрила. Оппоненты премьера это расценивали как попытку помешать парламентариям участвовать в обсуждении Brexit.

      10 сентября парламент Великобритании приостановил работу. На следующий день Высший гражданский суд Шотландии признал это решение Джонсона незаконным.

      До приостановки работы обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство снова перенести Brexit. Тогда Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября и заявил, что лучше "умрет в канаве", чем еще раз перенесет Brexit.

      Импичмент Трампу – все, что мы знаем по состоянию на сейчас

      Теперь же парламентарии требуют от Джонсона подать в отставку.

      Что известно о Brexit?
      Великобритания должна была покинуть Европейский Союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября.

      blog_ava
      Главаря боевиков Пушилина арестовали, – СМИ
      сегодня
      3216
      Теги: Новости политики Brexit Импичмент Великобритания Борис Джонсон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как купить газ по летним ценам и почему Данилюк уходит в отставку – видео недели
      сегодня , 19:30 Как купить газ по летним ценам и почему Данилюк уходит в отставку – видео недели
      24
      Методи побороти безсоння є!
      сегодня , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 252
      Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео
      сегодня , 18:34 Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео
      129
      Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      сегодня , 18:00 Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      Дмитро Гнап 176
      Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      сегодня , 17:00 Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      Сергій Лещенко 350
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук