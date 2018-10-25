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      В Николаев с передовой вернулись бойцы с большими потерями: видео

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      Бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты вернулись на место дислокации – Николаев. Военные торжественным маршем прошли через весь город.

      На передовой морпехи провели 280 дней.

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      За это время уничтожили более 400 боевиков и 11 единиц вражеской бронированной техники. Впрочем, не обошлось и без потерь.

      Только за эту ротацию бригада потеряла семь бойцов. Всего же с начала боев жизнь отдали более 50 морпехов.

      Отметим, 36 бригаду образовали летом 2015 года. Часть бойцов – это выходцы из Крыма, которые не изменили присяге на верность народу Украины.

      Мы получили новую технику, мы перевооружили танковый батальон, мы доукомплектовались молодыми матросами. Если оценивать боеспособность, бригада морской пехоты – одно из самых боеспособных формирований в Вооруженных Силах Украины,
      – сказал командир 36 отдельной бригады морской пехоты Андрей Гнатов.

      Напомним, что после гибели главаря боевиков Донбасса Александра Захарченко оккупанты заявили, что планируют осенью провести "выборы" на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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