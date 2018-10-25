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      До Миколаєва з передової повернулися бійці з великими втратами: відео

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      Бійці 36 окремої бригади морської піхоти повернулися на місце дислокації – Миколаїв. Військові урочистим маршем пройшли через усе місто.

      На передовій морпіхи провели 280 днів.

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      За цей час знищили більше 400 бойовиків та 11 одиниць ворожої броньованої техніки. Втім, не обійшлось і без втрат.

      Лише за цю ротацію бригада втратила сім бійців. Усього ж з початку боїв життя віддали більше 50 морпіхів.

      Зазначимо, 36 бригаду утворили влітку 2015 року. Частина бійців – це вихідці із Криму, які не зрадили присязі на вірність народу України.

      Ми отримали нову техніку, ми переозброїли танковий батальйон, ми доукомплектувалися молодими матросами. Якщо оцінювати боєздатність, бригада морської піхоти – одне з найбоєздатніших формувань у Збройних Силах України,
      – сказав командир 36 окремої бригади морської піхоти Андрій Гнатов.

      Нагадаємо, що після загибелі ватажка бойовиків Донеччини Олександра Захарченка окупанти заявили, що планують восени провести "вибори" на окупованих територіях Донеччини і Луганщини.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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