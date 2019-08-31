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      До нового года будет показательная порка, – политолог о работе нового правительства

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      Евгений Магда
      Евгений Магда / 24 канал

      29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва. В этот день народные депутаты утвердили новый состав правительства. Большинство главных должностей в стране получили люди, которые малоизвестны украинцам. Однако не обошлось и без "старых" лиц.

      Политолог Евгений Магда в эфире 24 канала сказал, что на формирование нового Кабинета Министров больше влиял Офис Президента, чем сам премьер-министр Алексей Гончарук. Ведь речь шла о том, что Владимир Зеленский ранее встречался с кандидатами в министры.

      Нужно знать! ​Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины

      "Я кстати обратил внимание на новинку о том, что президент определился с кандидатурой в премьеры. Это, на самом деле, с точки зрения законодательства, неправильно. Это должно определять парламентское большинство и подавать свою кандидатуру, которую президент вносит на рассмотрение в парламент", – пояснил эксперт.

      Он считает, что действующее правительство является диалектическим. В нем действительно есть люди с адекватным профессиональным бэкграундом, хоть многие из них неизвестны широкой общественности. Профессиональный бэкграунд у них есть, но есть одна проблема – фракция "Слуга народа", по большому счету, до утверждения программы правительства может любого уволить,
      – рассказал политолог.

      По его словам, парламентское большинство в этом смысле – это очень большое искушение. Иметь парламентское большинство и такая "машина для голосования – это стремление любой политической партии в демократическом государстве.

      Не удивлюсь, что по итогам 100 дней, ближе к новому году, будет проведена показательная порка – кто не справится поэтому "до свидания" и быстро назначат нового,
      – отметил Магда.

      Уряд
      Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

       

      Смотрите полное видео интервью с Евгением Магдой в эфире 24 канала:

       

      blog_ava
      Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну
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      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Слуга народа
      Источник: 24 канал
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