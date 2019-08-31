До нового року буде показове шмагання, – політолог про роботу нового уряду

29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради IX скликання. У цей день народні депутати затвердили новий склад уряду. Більшість головних посад в країні отримали люди, які маловідомі українцям. Однак не обійшлось й без "старих" облич.

Політолог Євген Магда в ефірі 24 каналу сказав, що на формування нового Кабінету Міністрів більше впливав Офіс Президента, ніж сам прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Адже йшлося про те, що Володимир Зеленський раніше зустрічався з кандидатами в міністри.

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"Я до речі звернув увагу на новинку про те, що президент визначився з кандидатурою в прем'єри. Це, насправді, з погляду законодавства, неправильно. Це має визначати парламентська більшість і подавати свою кандидатуру, яку президент вносить на розгляд в парламент", – пояснив експерт.

Він вважає, що чинний уряд є діалектичним. В ньому дійсно є люди з адекватним професійним бекграундом, хоч багато з них невідомі широкому загалу. Професійний бекграунд у них є, але є одна проблема – фракція "Слуга народу", за великим рахунком, до затвердження програми уряду може будь-кого звільнити,

– розповів політолог.

За його словами, парламентська більшість в цьому сенсі – це дуже велика спокуса. Мати парламентську більшість і таку "машину" для голосування – це прагнення будь-якої політичної партії в демократичній державі.

Не здивуюсь, що за підсумками 100 днів, ближче до нового року, буде проведене показове шмагання – хто не впорається тому "до побачення" і швидко призначать нового,

– зазначив Магда.



Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу

Дивіться повне відео інтерв'ю з Євгеном Магдою в ефірі 24 каналу: