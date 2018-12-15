В Украину будет летать еще одна авиакомпания

В пятницу, 14 декабря, в аэропорту "Киев" приземлился самолет Boeing 737-300 иорданской авиакомпании Jordan Aviation. Рейс Амман-Киев-Амман будет происходить один раз в неделю – по пятницам

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

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В ведомстве отмечают, что время полета составит 3 часа +30 минут.

Для украинцев при покупке пакетного тура (авиаперелет, проживание, трансфер, страховка) – визу оформят в аэропорту бесплатно. Если самостоятельно покупать авиабилеты – стоимость визы в аэропорту 60 долларов,

– говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что туристов, прилетающих из Украины самолетом авиакомпании Jordan Aviation, в аэропорту Аммана будет встречать представитель авиакомпании, который поможет пройти визовые формальности.

К слову, недавно авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе. Среди них и прямой рейс Киев – Вена.