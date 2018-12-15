До України буде літати ще одна авіакомпанія

У п’ятницю, 14 грудня, в аеропорту "Київ" приземлився літак Boeing 737-300 йорданської авіакомпанії Jordan Aviation. Рейс Амман-Київ-Амман відбуватиметься один раз на тиждень – щоп'ятниці.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Київ".

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У відомстві зазначають, що час польоту становитиме 3 години 30 хвилин.

Для українців при покупці пакетного туру (авіапереліт, проживання, трансфер, страхівка) – візу оформлять в аеропорту безкоштовно. Якщо самостійно купувати авіаквитки – вартість візи в аеропорту 60 доларів,

– йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначають, що туристів, які прилітають з України літаком авіакомпанії Jordan Aviation, в аеропорту Аммана зустрічатиме представник авіакомпанії та допомагатиме пройти візові формальності.

До слова, нещодавно авіакомпанія Laudamotion оголосила про розширення маршрутної мережі і відкрила нові напрямки по Європі. Серед них і прямий рейс Київ – Відень.