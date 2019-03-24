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      Добкин собирал деньги на улицах Амстердама: видеодоказательство

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      Михаил Добкин сыграл на губной гармошке в Европе
      Михаил Добкин сыграл на губной гармошке в Европе / Кадр с видео

      Нардеп из фракции "Оппозиционного блока" Михаил Добкин решил почувствовать себя в роли уличного музыканта. Политик занялся игрой на губной гармошке на улицах Нидерландов в компании украинского телеведущего Алексея Дивеева-Церковного и российского актера Максима Лагашкина.

      На опубликованном Добкиным видео видно, что компания положила кофр для гитары на асфальт, а прохожие бросали туда деньги. Слушатели не слишком высоко оценивали выступление скандального нардепа – бросали в основном мелкие монеты.

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      "Талант, он нигде не пропадет!", – подписал видео Добкин.

      В комментариях к записи пользователи обращают внимание на то, что Добкин собирает деньги, и вспоминают популярную фразу: "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст".

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Нидерланды Деньги Курьезные новости Оппозиционный блок Михаил Добкин
      Источник: 24 канал
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