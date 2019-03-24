Добкин собирал деньги на улицах Амстердама: видеодоказательство
Нардеп из фракции "Оппозиционного блока" Михаил Добкин решил почувствовать себя в роли уличного музыканта. Политик занялся игрой на губной гармошке на улицах Нидерландов в компании украинского телеведущего Алексея Дивеева-Церковного и российского актера Максима Лагашкина.
На опубликованном Добкиным видео видно, что компания положила кофр для гитары на асфальт, а прохожие бросали туда деньги. Слушатели не слишком высоко оценивали выступление скандального нардепа – бросали в основном мелкие монеты.
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"Талант, он нигде не пропадет!", – подписал видео Добкин.
В комментариях к записи пользователи обращают внимание на то, что Добкин собирает деньги, и вспоминают популярную фразу: "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст".