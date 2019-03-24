Добкін збирав гроші на вулицях Амстердама: відеодоказ
Нардеп із фракції "Опозиційного блоку" Михайло Добкін вирішив відчути себе у ролі вуличного музиканта. Політик зайнявся грою на губній гармошці на вулицях Нідерландів у компанії українського телеведучого Олексія Дівєєва-Церковного та російського актора Максима Лагашкіна.
На опублікованому Добкіним відео видно, що компанія поклала кофр для гітари на асфальт, а перехожі кидали туди гроші. Слухачі не надто високо оцінювали виступ скандального нардепа – кидали здебільшого дрібні монети.
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"Талант, він ніде не пропаде!", – підписав відео Добкін.
У коментарях до допису користувачі звертають увагу на те, що Добкін збирає гроші, і згадують популярну фразу: "Мішо, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть".