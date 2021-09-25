Такое мнение в своем блоге для издания высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он написал свои размышления по итогам очередной сессии Генассамблеи ООН.

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Кулеба о недостаточной смелости ООН в противодействии России

Глава МИД отметил, что бороться с изменениями климата в какой-то мере легче, чем с силовым изменением границ. Ведь климатический кризис не будет наносить ответных ударов.

А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совета Безопасности ООН (России – 24 канал),

– заявил Кулеба.

Он считает, что на такой шаг ООН пока не хватает смелости. Однако добавил, что Украина работает над тем, чтобы стимулировать организацию.

Министр также поддержал слова генсека ООН Антониу Гутерреша и Владимира Зеленского. Они заявляли, что "ООН нужно проснуться". Кулеба отметил, что ООН "проспала" саммит Крымской платформы, хотя оккупация полуострова – не украинская, а мировая проблема.

"Президент призвал именно к этому: ООН должна проснуться и стать добром с кулаками", – подытожил Кулеба. Глава МИД не сомневается, что организации нужны изменения, чтобы быть действенной, принципиальной и эффективной.

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