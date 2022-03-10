В Военной администрации Киева отметили, что оккупанты замедлили свое наступление. Они подчеркнули, что враг деморализован и не имеет ни сил, ни средств продолжать операцию по захвату столицы Украины.

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Жирнов о наступлении на Киев

Руководитель Киевской военной государственной администрации Николай Жирнов сообщил, что этой ночью возле Киева защитники Украины разгромили силы противника, которую находились в районе Копылов-Ясногородка. Такой же ответ получил враг в направлении Броваров, Пущи-Водицы и Новых Петровцев.

Добро пожаловать в ад, оккупанты! Наша борьба – справедливая и победа будет за нами! Слава Украине!,

– подчеркнул Жирнов.

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