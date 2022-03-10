У військовій державній адміністрації Києва наголосили, що окупанти сповільнили свій наступ. Вони наголосили, що ворог деморалізований та немає ні сил, ні засобів продовжувати "операцію" по захопленню столиці України.

Цікаво Зеленський виступить перед парламентом Ізраїлю, – ЗМІ

Жирнов про наступ на Київ

Керівник Київської військової державної адміністрації Микола Жирнов повідомив, цієї ночі біля Києва захисники України розгромили сили противника, яку знаходилися у районі Копилів-Ясногородка. Таку ж відповідь отримав ворог у напрямку Броварів, Пущі-Водиці та Нових Петрівець.

Ласкаво просимо до пекла, окупанти! Наша боротьба – справедлива і перемога буде за нами! Слава Україні!,

– наголосив Жирнов.

Звернення мера Києва від 10 березня: дивитися відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

