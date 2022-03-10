Журналіст Amichai Stein розповів, що спікер Кнесету (парламенту) та український дипломат домовляються про дату виступу Зеленського перед парламентом Ізраїлю.

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Раніше ізраїльська сторона не підтверджувала згоду на реальний виступ Володимира Зеленського перед Кнесетом через те, що це не вписувалося у розклад роботи законодавчого органу. Тоді розглядалося питання виступу президента України в онлайн-режимі.

Додамо, що днями президент України поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Зокрема, Зеленський подякував прем'єру Ізраїлю за посередницькі зусилля його країни у налагодженні переговорного процесу.

Нещодавно ветерани ізраїльського спецназу приїхали в Україну, щоб воювати на нашому боці проти рашистських окупантів.

Крім того, Ізраїль засудив цинічний обстріл російськими загарбниками території Бабиного Яру і пообіцяв допомогти Україні при можливості усунути пошкодження.

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