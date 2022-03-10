Журналист Amichai Stein рассказал, что спикер Кнессета (парламента) и украинский дипломат договариваются о дате выступления Зеленского перед парламентом Израиля.

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Ранее израильская сторона не подтверждала согласие на реальное выступление Владимира Зеленского перед Кнессетом из-за того, что это не вписывалось в расписание работы законодательного органа. Тогда рассматривался вопрос выступления президента Украины в онлайн-режиме.

На днях президент Украины поговорил с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В частности, Зеленский поблагодарил премьера Израиля за посреднические усилия его страны в организации переговорного процесса.

Недавно ветераны израильского спецназа приехали в Украину, чтобы воевать на нашей стороне против рашистских оккупантов.

Кроме того, Израиль осудил циничный обстрел российскими захватчиками территории Бабьего Яра и пообещал помочь Украине при возможности устранить повреждения.

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