Добродомова во время заседания Рады поймали на игре в смартфоне: видео

В сети появилось курьезное видео с участием народного депутата и председателя партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова. Политика поймали на игре в смартфоне во время заседания Верховной Рады.

Соответствующие кадры опубликовал у себя на Facebook-странице журналист Ян Доброносов.

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На видео видно, как Добродомов держит в руках телефон, внимательно смотрит на экран и резко поворачивает смартфон в разные стороны. Поэтому немало пользователей соцсети сделали вывод, что политик решил во время работы отвлечься на игру.



Впоследствии на видео отреагировал и сам Добродомов. Политик ответил на возмутительные комментарии под сообщением и признал, что все же отвлекся на несколько минут. Однако также отметил, что в отличие от многих народных избранников, он по крайней мере пришел на работу и голосует.

"Видимо, я не прав, что "отвлекся", но я в зале и я голосую. Как и всегда. А остальные – глаза не видят, сердце не болит. Просто ушли с работы", – подчеркнул нардеп.

Что известно о Добродомове?​Журналист, генеральный директор медиа-холдинга ZIK. Народный депутат Украины восьмого созыва. В Верховной Раде является руководителем межфракционного объединения "Народный контроль" и секретарем Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. За время работы парламантарием он участвовал в разработке более 100 законопроектов и 31 правке. На президентских выборах в 2019 году снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.