Добродомова під час засідання Ради зловили на грі у смартфоні: відео

У мережі з'явилося курйозне відео за участі народного депутата та голови партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова. Політика зловили на грі у смартфоні під час засідання Верховної Ради.

Відповідні кадри опублікував у себе на Facebook-сторінці журналіст Ян Доброносов.

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На відео видно, як Добродомов тримає в руках телефон, уважно дивиться на екран та різко повертає смартфон у різні боки. Тож чимало користувачів соцмережі зробили висновок, що політик вирішив під час роботи відволіктися на гру.



Згодом на відео відреагував й сам Добродомов. Він відповів на обурливі коментарі під дописом й визнав, що таки відволікся на декілька хвилин. Проте також зазначив, що на відміну від багатьох народних обранців, принаймі прийшов на роботу й голосує.

"Мабуть, я не правий, що "відволікся", але я є в залі і я голосую. Як і завжди. А решта – очі не бачать, серце не болить. Просто пішли з роботи", – наголосив нардеп.

Що відомо про Добродомова?Журналіст, генеральний директор медіа-холдингу ZIK. Народний депутат України восьмого скликання. У Верховній Раді є керівником міжфракційного об'єднання "Народний контроль" та секретарем Комітету з питань запобігання і протидії корупції.



За час роботи парламантарієм він брав участь у розробці понад 100 законопроектів та 31 правки. На президентських виборах у 2019 році зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.