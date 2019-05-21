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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Гриценко назвав партії, з якими піде на парламентські вибори

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      Гриценко назвав партії, з якими піде на парламентські вибори
      Гриценко назвав партії, з якими піде на парламентські вибори / 24 канал

      Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко братиме участь у позачергових парламентських виборах спільно з партіями "Народний контроль" Дмитра Добродомова, "Рідна країна" Миколи Томенка та "Європейською партією України" Миколи Катеринчука.

      Таку заяву Анатолій Гриценко зробив у себе на Facebook-сторінці.

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      Гриценко зазначив, що збирається формувати новий парламент і уряд на нових цінностях – професійності, чесності й нульової толерантності до корупції.

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня.

      Окрім того, координаційна рада "Громадянської позиції" призначила керівником центрального виборчого штабу голову виконкому партії "Народний контроль" Андрія Мисика.

      Анатолій Гриценко зазначив, що Центральний виборчий штаб уже розгортається і працюватиме у будівлі на Подолі за адресою: вулиця Іллінська, 22.

      До слова, на парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

      парламентські вибори верховна рада
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Громадянська позиція Дмитро Добродомов Микола Томенко Микола Катеринчук
      Джерело: 24 канал
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