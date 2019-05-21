Гриценко назвал партии, с которыми пойдет на парламентские выборы

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко будет участвовать во внеочередных парламентских выборах совместно с партиями "Народный контроль" Дмитрия Добродомова, "Родная страна" Николая Томенко и "Европейской партией" Николая Катеринчука.

Такое заявление Анатолий Гриценко сделал у себя на Facebook-странице.

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Гриценко отметил, что собирается формировать новый парламент и правительство на новых ценностях – профессионализме, честности и нулевой толерантности к коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

Кроме того, координационный совет "Гражданской позиции" назначил руководителем центрального избирательного штаба главу исполкома партии "Народный контроль" Андрея Мысыка.

Анатолий Гриценко отметил, что Центральный избирательный штаб уже разворачивается и будет работать в здании на Подоле по адресу: улица Ильинская, 22.

К слову, на парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии , которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".



Когда состоятся внеочередные выборы в Раду: инфографика