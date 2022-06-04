К выбору звука наши бойцы подошли с юмором. Поэтому пользователи сети могут увидеть, как нацгвардейцы избивают кафиров под саундтрек мультсериала "Чип и Дейл".

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Как украинские воины бьют по враждебным позициям

Национальная гвардия показала один из ударов по позициям кафиров. Атака не на шутку испугала российских захватчиков.

Нацгвардейцы атакуют позиции кафиров: смотрите видео

Потери кафиров на Востоке

3 июня украинские защитники и защитницы отбили 9 вражеских атак на Донбассе и нанесли потери оккупантам. Так нашим воинам удалось уничтожить:

36 российских оккупантов;

1 танк;

и артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники;

1 крылатую ракету;

3 беспилотника.

Потери кафиров на юге

В то же время на Юге наши воины попали во вражеский состав боеприпасов. Кроме того, украинские защитники и защитницы уничтожили:

19 захватчиков,

гаубицу "Мста-Б",

3 самоходных орудия "Гиацинт-С",

Остальные потери россиян уточняют.

Ситуация на фронте

По состоянию на 4 июня, 101 день полномасштабной войны, самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства. Российские кафиры все свои силы сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлении.

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. На других направлениях кафиры предприняли несколько попыток наступления и штурма, однако безуспешно.

Темпы продвижения россиян на Донбассе снизились из-за истощения личного состава противника и низкого боевого духа оккупантов.

На Юге россияне сосредоточились на обороне уже занятых позиций. На Южнобужском направлении захватчики пытаются обстреливать позиции украинских воинов.

В Черном море в готовности к применению находятся 3 носителя крылатых ракет типа "Калибр". Стоит отметить, что вчера во время вечерних ракетных обстрелов нашей территории, силы ПВО сбили одну ракету над Одесщиной и еще 3 над Николаевщиной.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 4 июня вы можете просмотреть в карте боевых действий .

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