Отважные украинские защитники активно увеличивают количество трофейной вражеской техники. По возможности после ремонта она превращается в орудие борьбы с орками.
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Тракторы тянут танки
Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий показал, как тракторы тянут трофейный танк.
Доброго вечора, ми із Сумщини!
– подписал он колоритное видео.
Тракторы тянут танк: колоритное видео и фото
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