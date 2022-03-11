Отважные украинские защитники активно увеличивают количество трофейной вражеской техники. По возможности после ремонта она превращается в орудие борьбы с орками.

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Тракторы тянут танки

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий показал, как тракторы тянут трофейный танк.

Доброго вечора, ми із Сумщини!

– подписал он колоритное видео.

Тракторы тянут танк: колоритное видео и фото

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