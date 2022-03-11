Відважні українські захисники активно збільшують кількість трофейної ворожої техніки. За можливості після ремонту вона перетворюється на знаряддя боротьби з орками.
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Трактори тягнуть танки
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький показав, як трактори тягнуть трофейний танк.
Доброго вечора, ми із Сумщини!
– підписав він колоритне відео.
Трактори тягнуть танк: колоритне відео та фото
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