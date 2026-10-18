Об этом рассказал Владимир Зеленский, заслушав доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Какова ситуация в Доброполье?

По словам главы государства, оккупанты пытаются проникнуть в город. Украинские воины отбивают атаки врага.

Ситуация в Доброполье: мы пресекаем там попытки россиян штурмовать нас, пресекаем инфильтрации. Непросто, но наши ребята справляются,

– сказал президент.

Он уточнил, что Силы обороны продолжают контратаковать.

Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка – все под контролем Украины. И защищаем районы вблизи Краматорска,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он опроверг ложь врага о Запорожье. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что оккупанты якобы находятся в 5 километрах от южных окраин Запорожья. На самом деле враг находится как минимум в 20 километрах от города. Это подтверждают и аналитики из Института изучения войны.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Силы обороны освободили с начала осени больше территории, чем россиянам удалось захватить. "То же самое было и в другие периоды года", – добавил он.

Таким образом президент опроверг заявление Герасимова о том, что с 1 сентября 2026 года российские войска захватили более 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.

Аналитики ISW отмечают: на самом деле с 1 сентября оккупанты утратили контроль над 122 квадратными километрами.

Что касается Доброполья, то в ISW не нашли доказательств продвижения российских войск непосредственно в город, за исключением ограниченных попыток проникновения.

Российские войска усилили штурмы на Добропольском направлении, пытаясь закрепиться на окраинах города и среди городской застройки до зимы. Об этом 15 октября сообщил представитель украинской бригады, действующей на этом участке фронта.

По его словам, за предыдущие сутки украинские военные уничтожили около двух групп российской пехоты численностью до взвода каждая и 9 единиц моторизованной техники.

Наступление на Добропольском направлении важно для России в рамках попыток захватить украинский "пояс крепостей".

Российские войска стремятся окружить этот укрепленный район, перерезать основные наземные пути снабжения украинских сил и прикрыть западный фланг наступления на Краматорск.