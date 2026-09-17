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24 Канал Новости Украины Враг использует "зеленку": как россияне задействуют пехоту и технику на фронте
17 сентября, 12:13
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Враг использует "зеленку": как россияне задействуют пехоту и технику на фронте

Петр Синеокий

Россияне делают ставку на небольшие пехотные группы на Добропольском направлении. Однако тут также были попытки механизированных штурмов со стороны противника.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер 12-й бригады "Азов" НГУ "Даффи". По его словам, в настоящее время противник использует густую растительность и пытается продвигаться вперед небольшими группами. Эта тактика неплохо себя показывает. Из 5 групп одна может продвинуться и где-то закрепиться, пока ее не уничтожат.

Что происходит на Добропольском направлении?

Как подчеркнул военный, время от времени россияне прибегают к механизированным штурмовым действиям, но также без успеха. За танками или другой "броней" движутся мотоциклы и пытаются глубже вклиниться в оборону. Враг не жалеет сил и средств. В ходе одной такой атаки может задействоваться до 10 танков и 40 мотоциклов одновременно.

Хотя в основном враг ориентируется на небольшие пехотные группы. Инфильтрация фактически наблюдается по всей линии фронта.

Из-за густой растительности и плохих погодных условий не всегда удается вовремя обнаружить противника. Можно делать громкие заявления о том, что где-то есть ДРГ. Но это не так критично, как кажется. Инфильтрация имеет место на всем участке фронта. Мы же предпринимаем контрмеры, чтобы обеспечить нашу логистику и передвижение,
– сказал военный.

Присоединяйтесь к сбору средств, направленному на обеспечение "Азова" средствами противодействия атакам с воздуха и для нанесения ответных ударов. Оборонительная составляющая усилит экипажи ПВО, работающие вдоль линии соприкосновения, а атакующая позволит наносить удары ударными БПЛА по технике и живой силе противника

Военный рассказал о ситуации на Добропольском направлении: смотрите видео 24 Канала