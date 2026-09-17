Враг использует "зеленку": как россияне задействуют пехоту и технику на фронте

Россияне делают ставку на небольшие пехотные группы на Добропольском направлении. Однако тут также были попытки механизированных штурмов со стороны противника.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер 12-й бригады "Азов" НГУ "Даффи". По его словам, в настоящее время противник использует густую растительность и пытается продвигаться вперед небольшими группами. Эта тактика неплохо себя показывает. Из 5 групп одна может продвинуться и где-то закрепиться, пока ее не уничтожат.

Что происходит на Добропольском направлении?

Как подчеркнул военный, время от времени россияне прибегают к механизированным штурмовым действиям, но также без успеха. За танками или другой "броней" движутся мотоциклы и пытаются глубже вклиниться в оборону. Враг не жалеет сил и средств. В ходе одной такой атаки может задействоваться до 10 танков и 40 мотоциклов одновременно.

Хотя в основном враг ориентируется на небольшие пехотные группы. Инфильтрация фактически наблюдается по всей линии фронта.

Из-за густой растительности и плохих погодных условий не всегда удается вовремя обнаружить противника. Можно делать громкие заявления о том, что где-то есть ДРГ. Но это не так критично, как кажется. Инфильтрация имеет место на всем участке фронта. Мы же предпринимаем контрмеры, чтобы обеспечить нашу логистику и передвижение,

– сказал военный.

Присоединяйтесь к сбору средств, направленному на обеспечение "Азова" средствами противодействия атакам с воздуха и для нанесения ответных ударов. Оборонительная составляющая усилит экипажи ПВО, работающие вдоль линии соприкосновения, а атакующая позволит наносить удары ударными БПЛА по технике и живой силе противника

Военный рассказал о ситуации на Добропольском направлении: смотрите видео 24 Канала