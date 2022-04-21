Добровольцев ТрО просят отдать оружие для хранения на освобожденных территориях
Источник:территориальная оборона ВСУ
Многие добровольцы взяли в руки оружие после полномасштабного наступления России. Почти два месяца они защищают Украину.
Вооруженные Силы Украины и общины очень ценят храбрость добровольцев. Это сказал командующий Сил ТРО ВСУ Юрий Галушкин.
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Оружие сосредоточится в определенных местах
Часть территорий нашего государства уже освобождена от оккупантов. Поскольку боевых действий там нет, добровольцев просят отдать оружие на хранение.
В этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения,
– подчеркнул Галушкин.
Он пояснил, что на освобожденных территориях планируют восстанавливать населенные пункты, восстановить экономику и вернуться к работе.
По словам командующего Сил ТрО, добровольцы будут ухаживать за оружием, будут брать на тренировки и выполняться соответствующие задания.
Для оружия требуется надлежащее хранение
Галушкин отметил, что для оружия необходимо надлежащее хранение, чтобы в критический момент его можно было быстро использовать.
"Мы благодарны вам за вашу мотивированность и ответственность", – добавил он.
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