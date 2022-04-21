Добровольцев ТрО просят отдать оружие для хранения на освобожденных территориях

Многие добровольцы взяли в руки оружие после полномасштабного наступления России. Почти два месяца они защищают Украину.

Вооруженные Силы Украины и общины очень ценят храбрость добровольцев. Это сказал командующий Сил ТРО ВСУ Юрий Галушкин.

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Оружие сосредоточится в определенных местах

Часть территорий нашего государства уже освобождена от оккупантов. Поскольку боевых действий там нет, добровольцев просят отдать оружие на хранение.

В этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения,

– подчеркнул Галушкин.

Он пояснил, что на освобожденных территориях планируют восстанавливать населенные пункты, восстановить экономику и вернуться к работе.

По словам командующего Сил ТрО, добровольцы будут ухаживать за оружием, будут брать на тренировки и выполняться соответствующие задания.

Для оружия требуется надлежащее хранение

Галушкин отметил, что для оружия необходимо надлежащее хранение, чтобы в критический момент его можно было быстро использовать.

"Мы благодарны вам за вашу мотивированность и ответственность", – добавил он.

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