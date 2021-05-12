Добровольческие бригады могут иметь большое значение для структуры территориальной обороны Украины. Это будет возможно после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта.

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" 12 мая. Добровольческие бригады будут составной частью единого военного управления и подготовки.

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Добровольческий компонент – очень важен

Структура территориальной обороны будет создаваться из 2 компонентов – это бригады теробороны, которые будут формировать в областях и, соответственно, добровольческий компонент. Он – очень важен,

– отметил Коваль.

Добровольческие бригады тоже будут проводить собрания и получать задания в своей территориальной общине. Главное, что все добровольцы будут защищены по закону.

Каковы задачи добровольческих бригад:

Охрана объектов на территориях своих общин.

Обеспечение перемещения по территории общины военных подразделений.

Интересно! При разработке законопроекта учитывали опыт Литвы и Польши. В ближайшее время документ рассмотрит Комитет по нацбезопасности и территориальной обороне.