Добровольческие бригады станут важной частью территориальной обороны, – СНБО
Добровольческие бригады могут иметь большое значение для структуры территориальной обороны Украины. Это будет возможно после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта.
Источник:24 канал
Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" 12 мая. Добровольческие бригады будут составной частью единого военного управления и подготовки.
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Добровольческий компонент – очень важен
Структура территориальной обороны будет создаваться из 2 компонентов – это бригады теробороны, которые будут формировать в областях и, соответственно, добровольческий компонент. Он – очень важен,
– отметил Коваль.
Добровольческие бригады тоже будут проводить собрания и получать задания в своей территориальной общине. Главное, что все добровольцы будут защищены по закону.
Каковы задачи добровольческих бригад:
- Охрана объектов на территориях своих общин.
- Обеспечение перемещения по территории общины военных подразделений.
Что предусматривает законопроект о теробороне?В документе говорится о создании надежной системы обороны Украины. По словам генерала ВСУ Сергея Кривоноса, безопасность в государстве позволят гарантировать около 400 тысяч человек. Также согласно законопроекту, члены территориальной обороны смогут хранить дома стрелковое оружие.
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