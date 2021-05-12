Добровольчі бригади можуть мати велике значення для структури територіальної оборони України. Це буде можливо після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту.

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" 12 травня. Добровольчі бригади будуть складовою єдиного військового управління та підготовки.

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Добровольчий компонент – дуже важливий

Структура територіальної оборони буде створюватись з 2 компонентів – це бригади тероборони, які формуватимуть в областях і, відповідно, добровольчий компонент. Він – дуже важливий,

– наголосив Коваль.

Добровольчі бригади теж проводитимуть збори і отримуватимуть завдання у своїй територіальній громаді. Головне, що всі добровольці будуть захищені згідно з законом.

Які завдання добровольчих бригад:

Охорона об'єктів на територіях своїх громад.

Забезпечення переміщення по території громади військових підрозділів.

Цікаво! При розробці законопроєкту враховували досвід Литви та Польщі. Найближчим часом документ розгляне Комітет з нацбезпеки та територіальної оборони.