Добровольцы из Грузии приехали воевать за Украину

Российские убийцы пятнадцатый день полномасштабно атакуют Украину. В Украину прибывают добровольцы из Грузии, чтобы оказать им сопротивление.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал видео с грузинскими военными.

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Братчук написал, что начали сафари на россиян, а грузинские добровольцы сказали, куда плыть российскому кораблю.

Добровольцы из Грузии

По состоянию на 9 марта в Украину приехали более 400 добровольцев из Грузии. Об этом сообщил Михеил Саакашвили. По его словам, большинство из мужчин имеют военный опыт и очень достойно воюют в составе украинских вооруженных сил. Кроме этого, к ним планируют присоединиться еще сотни грузин.

Отметим, что Министерство обороны Украины создало спецподразделение "Интернациональный легион обороны Украины". В него вошли добровольцы из 52 стран мира. Сейчас их количество превысило 20 тысяч.

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