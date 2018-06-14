Доброволец "Душман" умер от тяжелой болезни

Народный герой Украины, доброволец Владимир Галаган (друг "Душман") умер в четверг, 14 июня, из-за рака позвоночника.

Об этом говорится на странице подразделения 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии в Facebook.

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"После продолжительной тяжелой болезни в лучший мир ушёл Владимир Галаган, друг "Душман". Небесный пантеон украинских воинов пополнился еще одним Героем", – говорится в сообщении.

Недавно у Владимира Галагана диагностировали тяжелую онкологическую болезнь позвоночника, метастазы проникли почти во все позвонки. Это выяснилось в больнице Днепра, из которой Душмана переправили в Киевский центр рака, а затем – в Одессу.

В декабре 2017 года Галаган был награжден общественной наградой "Народный герой Украины".

"Душман" воевал на Донбассе в составе ДУК "Правый Сектор" с августа 2014 года. Участвовал в боях в селе Пески. В должности командира первой роты 8-го отдельного батальона "Аратта" участвовал в освобождении сел Водяное и Широкино вблизи Мариуполя. В конце июня 2015 выполнял боевые задачи под поселком Гнутово. 20 февраля 2016 года вблизи Широкино вместе с 54-м ОРБ провел успешную операцию, в результате которой в плен было взято 8 боевиков и 3 убиты. 20-го марта 2016 года получил свою четвертую контузию возле села Водяное.