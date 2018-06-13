Еще одна потеря: на Донбассе погиб боец "Правого сектора"

12 июня в зоне военных действий на Донбассе в аварии погиб молодой украинский военнослужащий из "Правого сектора" Алексей Зиновьев, родом из Винницы.

Об этом сообщает Винница News в Facebook.

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"12 июня в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 29-летний боец Зиновьев Алексей. Доброволец из "Правого сектора" погиб в зоне боевых действий в ДТП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина ушел на фронт добровольцем. Он служил во второй отдельной тактической группе.

У погибшего защитника остались родители в Виннице.

Напомним, 12 июня в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по украинским позициям, в том числе 9 раз применяли минометы калибров 120-и 82 миллиметра. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.