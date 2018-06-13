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Ще одна втрата: на Донбасі загинув боєць "Правого сектора"

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На Донбасі загинув 29-річний Олексій Зіновьєв
На Донбасі загинув 29-річний Олексій Зіновьєв / Фото з відкритих джерел

12 червня у зоні військових дій на Донбасі в аварії загинув молодий український військовослужбовець з "Правого сектора" Олексій Зіновьєв, родом з Вінниці.

Про це повідомляє Вінниця News у Facebook.

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"12 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув 29-річний боєць Зіновьєв Олексій. Доброволець з "Правого Сектора" загинув у зоні бойових дій у ДТП", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік пішов на фронт добровольцем. Він служив у другій окремій тактичній групі.

У загиблого захисника залишились батьки у Вінниці.

Нагадаємо, 12 червня в районі проведення Операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по українських позиціях, в тому числі 9 разів застосовували міномети калібрів 120- та 82 міліметри. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Вінниця Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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