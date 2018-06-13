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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Донбасі загинув молодий захисник України: опубліковані фото

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На Донабасі загинув Микола Вільчинський
На Донабасі загинув Микола Вільчинський / Фото з Facebook

12 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув 26-річний Микола Вільчинський, родом з Берестечка, що на Волині.

Про це повідомляє прес-служба 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила у Facebook.

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Ще одна непоправна втрата у лавах Королівської бригади. Неподалік Новгородського, що на околицях тимчасово окупованої Горлівки, загинув волинянин Микола Вільчинський. Боєць народився 1992 року на Горохівщині. На початку війни був мобілізованим, а згодом вирішив піти на контракт у ЗСУ,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у молодого бійця залишилися батьки, молода дружина та двоє малих діточок. Знайомі військовослужбовця також розповіли, що він нещодавно приїжджав у рідне село Старики на хрестини молодшої донечки.


На Донбасі загинув молодий захисник Микола Вільчинський


На Сході України загинув волинянин Микола Вільчинський


На Донбасі загинув 26-річний Микола Вільчинський

Нагадаємо, 12 червня ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по українських позиціях, в тому числі 9 разів застосовували міномети калібрів 120- та 82 міліметри. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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