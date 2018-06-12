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Росія знову відзначилася цинічним рішенням щодо війни на Донбасі

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Росія дозволила бойовикам обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі без обмежень
Росія дозволила бойовикам обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі без обмежень / Фото з відкритих джерел

Проросійські бойовики отримали право обстрілювати позиції українських військовослужбовців на окупованому Донбасі зі стрілецької зброї і без отримання дозволу командирів підрозділів.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Масим Праута на брифінгу.

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Командування російсько-окупаційних військ скасувало обмеження на застосування стрілецької зброї особовим складом передових підрозділів. Зокрема, російські найманці, які перебувають на бойових постах, отримали право обстрілювати позиції Об’єднаних сил без дозволу командирів підрозділів,
– зазначив Праута.

За словами речника Міноборони, у такий спосіб ворог створив додаткові умови для провокування відкриття вогню у відповідь з метою загострення обстановки вздовж лінії розмежування на Донбасі.

"При цьому окупанти збільшили кількість професійних знімальних груп, які фіксують так зване порушення режиму припинення вогню українською стороною для підготовки пропагандистських матеріалів і поширення російськими федеральними та підконтрольними російській окупаційній владі ЗМІ", – підсумував він.

 

Теги: Новини України Зброя Україна – Росія Міністерство оборони України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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