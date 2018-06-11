Клімкін оприлюднив шлях до миру на Донбасі

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що сьогодні на Донбасі немає України, але її варто туди повернути. За його словами, задля цього потрібно ввести миротворців, звільнити українських заручників і провести вибори, організовані Києвом під патронатом міжнародних організацій.

Про це він заявив у своєму Twitter.

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"Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека буде під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством – це шлях до миру", – підкреслив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 June 2018

За його словами, сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України.

"Маємо туди повернутися", – додав Клімкін.

Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 June 2018

Нагадаємо, на початку червня Павло Клімкін вирушив на Донбас разом зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом. Дипломати, зокрема, зустрілися зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та побували на лінії розмежування.