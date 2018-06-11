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Климкин обнародовал путь к миру на Донбассе

243 Читати новину українською
Павел Климкин
Павел Климкин / 24 Канал

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что сегодня на Донбассе нет Украины, но ее стоит туда вернуть. По его словам, для этого нужно ввести миротворцев, освободить украинских заложников и провести выборы, организованные Киевом под патронатом международных организаций.

Об этом он заявил в своем Twitter.

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"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность будет под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом – это путь к миру", – подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины.

"Мы должны туда вернуться", – добавил Климкин.

Напомним, в начале июня Павел Климкин отправился на Донбасс вместе со своим немецким коллегой Гайко Маасом. Дипломаты, в частности, встретились с наблюдателями ОБСЕ, местным населением и побывали на линии разграничения.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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