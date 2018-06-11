Климкин обнародовал путь к миру на Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что сегодня на Донбассе нет Украины, но ее стоит туда вернуть. По его словам, для этого нужно ввести миротворцев, освободить украинских заложников и провести выборы, организованные Киевом под патронатом международных организаций.

Об этом он заявил в своем Twitter.

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"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность будет под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом – это путь к миру", – подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 June 2018

По его словам, сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины.

"Мы должны туда вернуться", – добавил Климкин.

Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 June 2018

Напомним, в начале июня Павел Климкин отправился на Донбасс вместе со своим немецким коллегой Гайко Маасом. Дипломаты, в частности, встретились с наблюдателями ОБСЕ, местным населением и побывали на линии разграничения.