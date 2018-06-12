Россия снова отметилась циничным решением относительно войны на Донбассе

Пророссийские боевики получили право обстреливать позиции украинских военнослужащих на оккупированном Донбассе из стрелкового оружия и без получения разрешения командиров подразделений.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Масим Праута на брифинге.

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Командование российско-оккупационных войск отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом передовых подразделений. В частности, российские наемники, которые находятся на боевых постах, получили право обстреливать позиции Объединенных сил без разрешения командиров подразделений,

– отметил Праута.

По словам представителя Минобороны, таким образом враг создал дополнительные условия для провоцирования открытия ответного огня с целью обострения обстановки вдоль линии разграничения на Донбассе.

"При этом оккупанты увеличили количество профессиональных съемочных групп, которые фиксируют так называемое нарушение режима прекращения огня украинской стороной для подготовки пропагандистских материалов и распространения российскими федеральными и подконтрольными российской оккупационной власти СМИ", – подытожил он.