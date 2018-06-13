На Донбассе погиб молодой защитник Украины: опубликованы фото

12 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе от вражеской пули снайпера погиб 26-летний Николай Вильчинский, родом из Берестечка на Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила в Facebook.

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Еще одна невосполнимая потеря в рядах Королевской бригады. Неподалеку Новгородского, что в окрестностях временно оккупированной Горловки погиб волынянин Николай Вильчинский. Боец родился в 1992 году в Горохивщине. В начале войны был мобилизованным, а затем решил пойти на контракт в ВСУ,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что у молодого бойца остались родители, молодая жена и двое маленьких детей. Знакомые военнослужащего также рассказали, что он недавно приезжал в родное село Старики на крестины младшей дочери.



На Донбассе погиб молодой защитник Николай Вильчинский



На востоке Украины погиб волынянин Николай Вильчинский



На Донбассе погиб 25-летний Николай Вильчинский

Напомним, 12 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по украинским позициям, в том числе 9 раз применяли минометы калибров 120-и 82 миллиметра. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.