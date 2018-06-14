Доброволець "Душман" помер від важкої хвороби

Народний герой України, доброволець Володимир Галаган (друг "Душман") помер у четвер, 14 червня, через рак хребта.

Про це йдеться на сторінці підрозділу 8-го батальйону "Аратта" Української добровольчої армії у Facebook.

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"Після тривалої важкої хвороби у кращий світ пішов Володимир Галаган, друг "Душман". Небесний пантеон українських вояків поповнився ще одним Героєм", – йдеться у повідомленні.

Нещодавно у Володимира Галагана діагностували важку онкологічну хворобу хребта, метастази проросли майже в усі хребці. Це з’ясувалося в лікарні Дніпра, з якої Душмана переправили в Київський центр раку, а потім – у Одесу.

У грудні 2017 року Галаган був нагороджений громадською відзнакою "Народний герой України".

"Душман" воював на Донбасі в складі ДУК "Правий Сектор" із серпня 2014 року. Брав участь в боях в селі Піски. На посаді командира першої роти 8-го окремого батальйону "Аратта" брав участь у визволенні сіл Водяне і Широкине поблизу Маріуполя. В кінці червня 2015 виконував бойові завдання під селищем Гнутове. 20 лютого 2016 поблизу Широкине разом з 54-м ОРБ провів успішну операцію, в результаті якої в полон було взято 8 бойовиків і 3 вбито. 20-го березня 2016 отримав свою четверту контузію біля села Водяне.