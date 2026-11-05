За руководство фондом отца: в России заочно приговорили дочь Немцова

Московский суд заочно приговорил Жанну Немцову, дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, к четырем годам колонии общего режима. Ее обвинили в руководстве фондом Бориса Немцова, который в России признали "нежелательной" организацией.

Об этом сообщило издание"Медиазона" из зала суда.

Какое наказание для дочери Немцова придумали в России?

Помимо лишения свободы, Немцовой на восемь лет запретили администрировать интернет-ресурсы. Ранее прокурор просил назначить ей пять лет колонии и запретить работу с сайтами на девять лет.

Во время судебного заседания адвокат Немцовой заявил, что обвинение не доказало ее намерения совершить преступление, и попросил оправдать подзащитную. Сама Немцова вину не признает.

Ее другой адвокат просил отложить заседание, чтобы подготовиться к судебным прениям, однако судья отказала.

Одним из доказательств обвинения стало заявление Немцовой информационному агентству "Нижний сейчас". В нем она прокомментировала решение российских властей признать фонд нежелательной организацией и отметила, что планирует обсудить дальнейшие действия с юристами.

Также следствие использовало видеозапись ее выступления в черногорской Будве, во время которого Немцова рассказывала о своей роли в фонде. По версии обвинения, она руководила деятельностью организации, занималась ее финансированием и обеспечивала ее работу.

Что известно о фонде Бориса Немцова

Фонд Бориса Немцова был создан в 2015 году после убийства российского оппозиционного политика.

В апреле 2024 года российские власти признали организацию Boris Nemtsov Foundation for Freedom "нежелательной".

В июле 2026 года Жанну Немцову заочно арестовали по обвинению в руководстве фондом.

В октябре ее внесли в реестр "иностранных агентов".