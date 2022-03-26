Дочь Трампа показала гуманитарную помощь, которую передала Украине
Источник:инстаграм Иванки Трамп
Иванка Трамп тоже занимается гуманитарной помощью для украинцев. Так, за последние несколько дней она с командой отправила продукты в несколько украинских городов.
Как рассказывает дочь Дональда Трампа Иванко, ей удалось доставить в украинские города миллион порций пищи. Их получили жители Киева, Сум и Львова.
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Она стремится обеспечить продовольствием тех, кто пострадал от войны
Спасибо пасторам, раввинам, а также водителям грузовиков, которые рискуют своими жизнями, чтобы доставить эту еду для нуждающихся,
– отметила она.
Иванка Трамп отправила гуманитарную помощь в несколько украинских городов:
Иванка Трамп надеется, что этой едой ей удастся обеспечить тех украинцев, которые несправедливо страдают от вторжения России. Она также подчеркнула, что народ Украины в сердцах американцев и их молитвах.
Отдельно она отметила, что всех вдохновляет мужество украинского народа. Также Иванка Трамп пожелала всем нам сил в борьбе за защиту своей страны и свободы.
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