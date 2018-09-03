Дочь Манафорта сменит фамилию: известна причина

Дочь Пола Манафорта Джессика заявила о желании сменить свою настоящую фамилию отца на девичью фамилию матери.

Об этом пишет The New York Post.

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Джессика Манафорт 31 августа подала заявление и необходимые документы в Верховный суд Манхэттена.

Я хочу, чтобы моим новым именем было Джессика Энн Бонд вместо моего нынешнего имени,

– сообщается в обращении.

Она объяснила, что стремится "отделить себя и свою работу от общественного восприятия, которое не имеет ничего общего с тем человеком, каким я есть". Кроме того, Джессика отметила, что новая фамилия "больше подходит ее профессии".

Издание сообщает, что дочь Манафорта работает независимым продюсером и уже протестировала новое имя в своем последнем фильме "Роузи", который появился на экранах в июле.

Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.