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      Дочь Назарбаева лишили полномочий главы сената Казахстана

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      Дарига Назарбаєва
      Дарига Назарбаєва / exclusive.kz

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил депутатские полномочия главы сената парламента Дариги Назарбаевой – старшей дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

      Відповідний указ Касим-Жомарт Токаєв підписав сьогодні, 2 травня 2020 року, повідомили у виданні "Радіо Азаттик".

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      Наразі невідомо, з чим пов'язане таке рішення. На офіційному сайті Сенату Казахстану підтверджень цієї інформації ще немає.

      Касим-Жомарт Токаєв подякував Назарбаєвій "за активну та плідну роботу". Він опублікував звернення у Twitter.

      Довідка. Згідно з Конституцією Казахстану, спікер Сенату займає пост президента у разі відставки або смерті чинного глави держави. Дарига Назарбаєва знову очолила Сенат 2 вересня 2020 року. Вона стала спікером відразу після відставки батька. 

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Новости Украины
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